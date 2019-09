Ue: Spannaus, tornare a sovranità democratica nazioni (2)

- L'analista politico americano, autore, fra l'altro, del libro "Perché vince Trump", che predisse la vittoria dell'attuale presidente, ha proseguito: "Per superare le contraddizioni e i peccati originali dell'Ue, è necessario rompere con gli errori del passato e ritornare alla sovranità democratica delle nazioni, promuovendo il benessere comune, nell'ambito di una cooperazione sovranazionale, che non va esclusa, ovviamente". In questo senso, Spannaus ha citato la Pace di Vestfalia del 1648, con la quale terminò la Guerra dei Trent'anni, che era imperniata su un concetto: “Lo stato è responsabile del proprio territorio e dei suoi cittadini e le altre nazioni non devono interferire”. “Questo significa riconoscere che ogni stato ha degli interessi legittimi, che vanno rispettati nel quadro di una cooperazione reciproca. Oggi, si tratta di evitare – ha precisato l'autore – che prevalgano degli interessi privi di legittimazione democratica e contrari al bene comune, come visto troppo spesso nell'epoca della globalizzazione finanziaria”. “Un libro provocatorio e utile, contenente analisi di cui tanto la nuova squadra di Bruxelles e Strasburgo, che quella di Roma farebbero bene a tenere conto”, ha dichiarato il professor Federigo Argentieri, direttore dell'Istituto Guarini per gli Affari pubblici della JCU. (Com)