Cultura: al Maxxi si scopre la luna con “fanta-scienza”, incontri sulla letteratura sulla luna

- Fin dai suoi albori, la letteratura di fantascienza è stata affascinata dalla luna e, successivamente, dagli altri pianeti del sistema solare, mentre persino Primo Levi ha scritto (sotto pseudonimo) diversi racconti di un mondo inventato. Per discutere e scoprire la letteratura e la “fanta-scienza” che gira attorno al nostro satellite e non solo, il Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Biblioteche di Roma, assessorato alle Crescita culturale di Roma, hanno organizzato due cicli di incontri: “Le meraviglie del possibile” e “Quattro libri sulla luna”. Il primo appuntamento del ciclo “Le meraviglie del possibile” dal titolo “Dall’allunaggio alle stelle” prende il via giovedì 12 settembre ore 18.30 partendo dal punto di vista di come la fantascienza abbia sempre cercato di raccontare il fascino della conquista della luna, a partire dall’allunaggio, affrontando il tema del possibile insediamento umano. Poi è andata oltre, puntando verso marte e gli altri pianeti del sistema solare, in un sogno di speranza per un’umanità incapace di preservare il proprio pianeta natale. Coordina e modera l’incontro Franco Forte, direttore editoriale Urania, scrittore ed editor. Intervengono lo scrittore Dario Tonani e Luigi Boccia, regista ed esperto di cinema. (segue) (Com)