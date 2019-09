Cultura: al Maxxi si scopre la luna con “fanta-scienza”, incontri sulla letteratura sulla luna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli altri appuntamenti con "Le meraviglie del possibile" sono: venerdì 20 settembre ore 18.30 con “Fantascienza? Giochi, invenzioni e trappole di Damiano Malabaila alias Primo Levi”; martedì 8 ottobre ore 18.30 appuntamento con “Quello che i criceti non fanno: donne sulla luna e altri misteri”. Dedicato ai più piccoli, l’appuntamento con il ciclo “Quattro libri sulla luna”, realizzato con la collaborazione di “Il semaforo blu” che prevede mercoledì 25 settembre alle ore 18.00 “Gli stralunati! Ricette per un manifesto pacifista”. I bambini verranno invitati a comporre il proprio manifesto pacifista, a partire dalla lettura del libro L’uomo sulla luna (edito da Corraini, 2019) e ispirandosi al lavoro grafico dell’autore Seymour Chwast (Attività per bambini dai 5 agli 8 anni). A seguire gli altri incontri per bambini dai 7 ai 10 anni: venerdì 27 settembre ore 18.00 “Astronauta per un giorno”; venerdì 4 ottobre ore 18.00 “Dove nessuno è mai arrivato prima”; giovedì 10 ottobre ore 18.00 “Storie che il ciel racconta”. (Com)