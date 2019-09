Lecco: De Corato su aggressione sottopasso, violenza assurda che non deve ripetersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in una nota commenta l’aggressione di due donne, da uno straniero irregolare con precedenti penali, nel sottopasso della stazione ferroviaria di Lecco, lo scorso lunedì. “Sono immagini terribili che non devono più riproporsi. Ringrazio gli agenti della Polfer che hanno immediatamente arrestato il delinquente, evitando che ci fossero ben più gravi conseguenze”, osserva De Corato, ricordando di aver “firmato assieme al Prefetto di Lecco e ai comuni più importanti del territorio, il Patto per la Sicurezza che prevede, tra le altre cose, il miglioramento del controllo del territorio, l'aggiornamento tecnico e l'incremento dei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, questo Patto renderà possibile in parte ciò di cui abbiamo già discusso in Prefettura a Lecco il 15 maggio dell'anno scorso, durante una riunione sul tema della sicurezza nelle stazioni e nei treni. Sarà infatti possibile estendere i controlli anche nei pressi delle stazioni. Questo in attesa di un ulteriore accordo dedicato espressamente alla sicurezza negli scali ferroviari e a bordo dei treni, con il quale si potrà avviare una sperimentazione a partire da quelle stazioni e tratte che evidenziano profili di maggiore criticità, come in questo caso. Fondamentali sono le telecamere e la videosorveglianza che va estesa ed implementata in luoghi a rischio come la stazione di Lecco. Tempo fa, avevo anche proposto la chiusura notturna della stazione, una proposta che con piacere so essere stata condivisa anche dal nuovo Prefetto”.(com)