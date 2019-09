Difesa: le industrie di Regno Unito e Italia collaboreranno sul Tempest

- Oggi al Dsei di Londra, le aziende leader nel settore della difesa del Regno Unito (Bae Systems, Leonardo UK, Rolls Royce e Mbda UK), insieme agli attori principali dell'industria italiana (Leonardo Italia, Elettronica, Avio Aero e Mbda Italia) hanno annunciato l'intenzione di collaborare alle attività relative al Combat Air System Tempest firmando una Dichiarazione di intenti. Secondo l’accordo, come riferisce un comunicato stampa, i partner lavoreranno insieme per definire un concetto innovativo e un modello di partnership che preveda la condivisione delle competenze acquisite, la definizione dei requisiti di prodotto e lo sviluppo tecnologico congiunto di sistemi di difesa aerea. (segue) (Com)