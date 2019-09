Difesa: le industrie di Regno Unito e Italia collaboreranno sul Tempest (4)

- L'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha dichiarato che "l'accordo di oggi è un passo fondamentale per questa iniziativa entusiasmante e di rilevanza strategica. Come amministratore delegato di Leonardo ho fiducia in questa collaborazione perché ogni giorno posso assistere ai risultati incredibili ottenuti dai nostri ingegneri britannici e italiani attraverso il loro lavoro di squadra. Le nostre due nazioni hanno una lunga storia di successo condiviso nei programmi internazionali e crediamo che lavorare insieme sul Tempest rafforzerà ulteriormente la base tecnologica e industriale di ciascun paese e ne svilupperà le competenze per garantire prosperità nei decenni a venire”. L’annuncio è stato fatto al Dsei unitamente agli interventi di Charles Woodburn in rappresentanza di Bae Systems, Leonardo UK, Rolls Royce e Mbda UK e di Alessandro Profumo in rappresentanza di Leonardo Italia, Elettronica, Avio Aero e Mbda Italia. (Com)