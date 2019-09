Lecco: Zamperini, a breve manifestazione Fd’I per sicurezza in stazione

- Fratelli d’Italia sta pensando di organizzare una manifestazione per chiedere maggiore sicurezza nella stazione di Lecco. Lo fa sapere in una nota Giacomo Zamperini, già consigliere comunale di Lecco e dirigente regionale di Fratelli d'Italia, commentando la notizia dell’aggressione di due donne lunedì. “Esprimiamo vicinanza alle due povere vittime. Ora basta, ci vuole tolleranza zero per questo genere di delinquenti che gravitano nei pressi della stazione di Lecco ed in alcuni parchi come quello di Villa Gomez. Mi chiedo perché, essendo uno straniero irregolare e con precedenti, questo elemento fosse libero di stare a spasso per la nostra città. Spero venga immediatamente espulso e non ci siano sentenze all'acqua di rose”, dichiara Zamperini. “La sicurezza percepita dai cittadini di Lecco che vivono o passano per certe zone è ai minimi storici. Bisogna agire subito, ringrazio l’assessore De Corato per l'interessamento e comunico che breve organizzeremo una manifestazione di protesta per chiedere sicurezza alla stazione”, annuncia in conclusione.(com)