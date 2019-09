Kazakhstan-Cina: presidente incontra comunità imprenditoriale, focus su cooperazione (2)

- “Ci sono eccellenti prospettive di cooperazione in ambito economico, soprattutto nel campo dell’innovazione e della cooperazione tecnico-scientifica”, ha aggiunto Tokayev, ribadendo l’interesse di Nur-Sultan nei confronti dell’avviamento di nuovi progetti congiunti con la Cina. “Ci stiamo anche adoperando per rafforzare il più possibile i contatti tra imprenditori e i rispettivi flussi turistici”, ha proseguito il presidente, invitando le autorità di Pechino ad investire per la creazione di nuove zone turistiche e di villeggiatura in Kazakhstan. In aggiunta, durante l’intervento è stata sottolineata l’importanza della cooperazione in ambito finanziario, che presenta “eccellenti prospettive di sviluppo”. (Res)