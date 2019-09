Torino: canile di strada Courgnè, 150 persone per l'apertura domenicale (2)

- Il progetto Life Asap è un progetto co-finanziato dall'Unione Europea che ha come obiettivo ridurre il tasso di introduzione delle specie aliene invasive (Ias) sul territorio italiano e mitigarne gli impatti. In particolare, Life Asap mira ad aumentare la consapevolezza e la partecipazione attiva dei cittadini sul problema delle Ias e a promuovere la corretta ed efficace gestione delle Ias da parte degli enti pubblici preposti grazie alla piena attuazione del regolamento europeo in materia di specie aliene invasive. L’incontro del 19 settembre in strada Cuorgné 139, realizzato con la collaborazione del Servizio Tutela Animali della Città di Torino, si terrà in orario 15-17. Le aperture domenicali (vedi locandina allegata) si terranno con orario 10-12; 15-17,30. “Invito i cittadini a partecipare ai prossimi appuntamenti: sono le prime proposte di un più ampio progetto di investimento nella cura degli animali che sarà ampliato nei prossimi mesi –spiega l’assessore all’Ambiente Alberto Unia - un tassello essenziale nella difesa dell’ambiente naturale urbano. è importante che tutti siano consapevoli che il benessere degli animali dipende da noi, e che loro sono parte importante del nostro benessere. Tra le altre iniziative, la proposta di un video nell’ambito della mostra “Animali nella storia” che illustra ai visitatori le condizioni di vita degli animali in città e le azioni intraprese dall’Amministrazione comunale a loro beneficio”. (Rpi)