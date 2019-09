Tunisia: presidenziali, magistratura nega a “El Hiwar Ettounsi” di intervistare Karoui

- La Corte d’appello di Tunisi ha negato all’emittente televisiva “El Hiwar Ettounsi” la possibilità di intervistare Nabil Karoui, candidato alle elezioni presidenziali del 15 settembre arrestato il 23 agosto scorso per frode fiscale e riciclaggio di denaro e attualmente detenuto nel carcere di El Mornaguia. La richiesta del canale televisivo è stata respinta nonostante fosse stata precedentemente accettata dall’Istanza superiore indipendente per le elezioni (Isie). Proprietario dell’emittente “Nessma Tv” e leader del neocostituito partito Qalb Tounes, Karoui era dato favorito per la corsa a Palazzo di Cartagine dagli ultimi sondaggi pubblicati prima dell’estate.(Tut)