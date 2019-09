Valle d'Aosta: venerdì a Cogne presentazione del Concorso Fontina d’Alpage

- L’assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Valle d'Aosta ha fatto sapere che venerdì alle ore 12.15, a Cogne, presso il Centro congressi Maison Grivola in Rue Bourgeois 36, in occasione del convegno "Disciplinari di produzione e valorizzazione dei formaggi Dop: le esperienze italiana e francese", si terrà la conferenza stampa di presentazione del Concorso Modon d’Or–Concorso Fontina d’Alpage 2019. Il convegno "Disciplinari di produzione e valorizzazione dei formaggi DOP: le esperienze italiana e francese" sarà dedicato alla valorizzazione dei formaggi Dop, rappresenterà la cornice ideale per la presentazione del Concorso Modon d’Or che l’assessorato ha organizzato, in collaborazione con diversi partner del territorio, al fine di sottolineare l’attenzione nei confronti delle produzioni Dop, in questo caso la Fontina, e proseguire nel conseguimento di traguardi di qualità con azioni mirate a una promozione e valorizzazione del prodotto alimentare simbolo della Valle d’Aosta. I dettagli dell’evento saranno illustrati dall’assessore Laurent Viérin, dalla dirigente della struttura competente in materia di zootecnia e produzioni lattiero-casearie dell’assessorato, Maria Pia Invernizzi, dal presidente della Chambre valdôtaine des entreprises Nicola Rosset, dal direttore del Consorzio produttori e tutela della Dop Fontina Fulvio Blanchet e dal presidente della Cooperativa produttori latte e fontina Mauro Trèves.(Ren)