Montenegro: oggi nuova riunione della Commissione per la riforma elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata fissata per oggi la riunione della Commissione per la riforma elettorale in Montenegro, dopo quasi 10 mesi di pausa nel lavoro dell'organo parlamentare. Secondo quanto riferisce in mattinata l'emittente "Rtcg", il Fronte democratico, lo schieramento leader dell'opposizione in Montenegro, ha confermato che intende boicottare il lavoro della commissione. La novità è data invece dall'annuncio del partito dei Democratici di volere interrompere il boicottaggio del lavoro della commissione. La maggior parte dei deputati dell'opposizione continua a ogni modo a boicottare il lavoro della commissione, e dello stesso parlamento, chiedendo la formazione di un governo di fiducia teso a organizzare le prossime elezioni parlamentari. (Mop)