Russia: fonti media, ex azionisti Yukos accusano Mosca di transazioni segrete con i testimoni

- Gli ex azionisti della compagnia petrolifera Yukos hanno accusato le autorità russe di aver concluso diverse transazioni segrete con testimoni nel caso in corso dal 2005 che riguarda la società nazionalizzata dal governo di Mosca. È quanto si apprende dall'agenzia "Rbk", che cita proprie fonti. La parte russa aveva bisogno di testimoni favorevoli al governo di Mosca, affermano gli ex azionisti di Yukos. Nella seconda metà di settembre, il tribunale dell'Aja terrà udienze sul caso internazionale di Yukos, ricorda l'agenzia. La decisione della Corte d'Appello dell'Aja in merito al ricorso degli ex azionisti contro la decisione di rifiuto dell'arbitrato internazionale di recuperare 50 miliardi di dollari dalla Russia potrebbe essere presa nel 2020. (Rum)