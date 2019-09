Roma: storna acquisti da scontrino del suocero, arrestati cassiera infedele e cliente

- Un cliente si presenta in cassa con merce del valore di oltre 650 euro ma esce dal negozio avendo pagato solo poche decine di euro, come dimostra lo scontrino fiscale. Non si tratta di un’eccezionale offerta promozionale, ma di una truffa messa in atto da una cassiera infedele, una ragazza romana di 30 anni, insieme al futuro suocero, anche lui romano e di 61 anni. Nell’orario di turno della ragazza, l’uomo – padre del fidanzato della trentenne - si era presentato con numerosi articoli alla cassa. La ragazza, dopo averli passati sul lettore e liberati dai sistemi antitaccheggio, aveva stornato la maggior parte dei prodotti lasciando solo qualche voce sullo scontrino per un totale di poche decine di euro. A smascherare il la truffa è stato un collega della 30enne che ha allertato i carabinieri della stazione Cinecittà. I due sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Dovranno rispondere di truffa aggravata in concorso.(Rer)