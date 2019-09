Finestra sul mondo: Germania-Ue, Merkel, Europa deve lavorare per preservare multilateralismo

- L'Unione europea “deve lavorare per preservare il multilateralismo nel mondo”. È quanto dichiarato oggi dal cancelliere tedesco, Angela Merkel, nel corso del suo intervento al Bundestag, riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Inoltre, Merkel ha auspicato per l'Ue una “maggiore visibilità nei conflitti globali, per esempio Siria, Iraq e Ucraina”. Secondo il cancelliere tedesco, un rinnovato ruolo dell'Europa nelle aree di conflitto “è particolarmente importante in Libia, dove sussite la minaccia di una nuova guerra per procura come in Siria”. (Sit)