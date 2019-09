Finestra sul mondo: Francia-Ue, Goulard nominata commissario al Mercato interno

- Sylvie Goulard, ex ministro della Difesa francese ed ex eurodeputato, è stata nominata commissario europeo al Mercato interno dal presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Lo riferisce la stampa francese, spiegando che si tratta di un portafoglio ampio che comprende anche la politica industriale, il mercato unico digitale, la difesa e lo spazio. L’Eliseo si è detto “soddisfatto” di questa nomina, considerata “centrale ed essenziale”. Tuttavia, Goulard resta implicata in un’inchiesta sugli impieghi fittizi di alcuni assistenti parlamentari a Strasburgo. Secondo un’informazione diffusa dal settimanale francese Le Point, mentre il presidente Von der Leyen stava annunciando le nomine, Goulard era a colloquio con gli inquirenti dell’ufficio centrale della lotta alla corruzione e alle infrazioni finanziarie e fiscali francesi per chiarire la vicenda. L’ex eurodeputata avrebbe già versato al Parlamento europeo 45mila euro, l’equivalente del salario del suo assistente parlamentare Stephane Thèrou. A complicare la situazione di Goulard c’è anche una collaborazione con il think tank statunitense Berggruen, effettuata tra il 2013 e il 2015, periodo durante il quale era eurodeputato. Per questa attività Goulard ha percepito un compenso di 10mila euro al mese, regolarmente dichiarato. Alcuni parlamentari europei hanno puntato il dito contro questa attività considerandola inappropriata per un deputato europeo. (Sit)