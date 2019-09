Finestra sul mondo: Francia, governo teme convergenza proteste con nuove tensioni sociali

- Il governo francese teme una recrudescenza delle tensioni sociali che potrebbero sfociare in una convergenza delle mobilitazioni e, di conseguenza, in una nuova ondata di proteste dei gilet gialli, il movimento nato nel novembre dello scorso anno e che dopo un periodo di calma adesso sembra essere tornato nelle strade. Lo scrive il quotidiano francese “Le Monde”, spiegando che sono molti i settori che in queste settimane stanno protestando. Tra questi, c’è quello sanitario, ma anche i poliziotti, i pompieri e gli insegnanti sono pronti a scendere in strada. Il presidente Emmanuel Macron mostra prudenza in questa fase del suo mandato, che sarà caratterizzata dalla riforma delle pensioni. Secondo Dominique Andolfatto, professore di Scienze politiche all’Università di Borgogna, per il momento è improbabile che le proteste possano unirsi in un solo movimento che includa gilet gialli, sindacati e settori professionali. Intanto il governo ha aperto il dialogo con i sindacati sulla riforma delle pensioni mostrando un atteggiamento più aperto e conciliante, con l’obiettivo di calmare gli animi e cercare di trovare dei punti di incontro. Il 13 settembre, il primo ministro Edouard Philippe dovrebbe annunciare il calendario della riforma. (Sit)