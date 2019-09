Finestra sul mondo: Regno Unito, il Labour torna a dividersi sulla Brexit

- L'implosione del Partito conservatore sulla questione della Brexit aveva finora mascherato almeno in parte i guai del Partito laburista, ma in questa fase cruciale per il destino del Regno Unito sono tornate a esplodere le profonde divergenze all'interno del Labour sul recesso del paese dall'Ue. L'occasione è stata offerta da due appuntamenti di politica economica: il congresso annuale della Confederazione dei sindacati britannici (Tuc) aperto ieri 10 settembre a Brighton, e quello dell'Associazione delle aziende dell'innovazione (Cif). Al primo evento ha partecipato il leader del Partito laburista, Jeremy Corby, mentre al secondo sarà presente il suo vice, Tom Watson. Come anticipa il quotidiano "The Guardian", oggi Watson chiederà un nuovo referendum sulla Brexit prima che si tengano nuove elezioni nel Regno Unito. Nella giornata di ieri, Corbyn aveva invece ribadito che il Labour vuole andare ad elezioni anticipate alla metà di novembre dopo un ulteriore rinvio della Brexit oltre la scadenza prevista per il 31 ottobre prossimo. Soltanto dopo una vittoria elettorale, ha affermato Corbyn, il futuro governo laburista proporrebbe un refendum: non sulla Brexit, sull'accordo che nel frattempo pensa di poter stipulare con l'Ue sui successivi rapporti normativi, economici, commerciali e doganali. (Sit)