Finestra sul mondo: Brexit, verso compromesso su frontiera in Irlanda

- Nel Regno Unito, sono emersi nelle ultime ore diversi segnali che fanno ipotizzare un possibile compromesso con l'Ue sullo status post-Brexit della frontiera terrestre tra l'Irlanda del Nord, britannica, e la Repubblica d'Irlanda, Stato membro dell'Unione europea. Lo riferisce il quotidiano "The Telegraph", secondo cui, dopo la serie di sconfitte subite alla Camera dei comuni, il primo ministro britannico Boris Johnson si è convinto a cambiare strada ed ora sta lavorando a un piano capace di convincere Westminster e Bruxelles a portare il Regno Unito fuori dall'Unione europea entro la scadenza prevista per la Brexit, il 31 ottobre prossimo. L'idea è sostituire il meccanismo detto "back-stop", previsto dall'accordo sulla Brexit negoziato dall'allora primo ministro Theresa May con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, con una nuova soluzione per mantenere aperta la problematica frontiera terrestre in Irlanda. Nel primo caso, il Regno Unito rischierebbe di restare intrappolato all'interno dell'unione doganale e del mercato unico Ue a tempo indeterminato. Ora, si prevede invece uno status separato per l'Irlanda del Nord rispetto al resto del Regno Unito. In pratica, potrebbe sorgere una barriera doganale virtuale nel Mare d'Irlanda a dividere l'isola dalla Gran Bretagna. La prima difficoltà per la realizzazione di questo piano è la prevedibile opposizione del Partito unionista democratico (Dup) dell'Irlanda del Nord, attaccato alla sua fedele appartenenza all'identità britannica. Per tale motivo, Johnson ha incontrato la leader del Dup, Arlene Foster, per rassicurarla e convincerla. Tuttavia, difficilmente gli unionisti nordirlandesi accetteranno il nuovo compromesso elaborato da Johnson. (Sit)