Finestra sul mondo: Spagna-Ue, Borrell avrà meno competenze di quelle auspicate da Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 2 luglio, dopo una riunione fiume a Bruxelles, il primo ministro incaricato spagnolo, Pedro Sanchez, annunciava la nomina di Josep Borrell a Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, dopo la conclusione del mandato di Federica Mogherini e previo via libera del Parlamento di Strasburgo. Lo scrive il quotidiano "El Mundo", sottolineando però che l'attuale ministro degli Esteri ad interim, in quota Psoe, avrà in Europa molte meno competenze rispetto alle previsioni fin troppo ottimistiche del leader socialista. Due mesi fa, infatti, Sanchez aveva confermato che Borrell avrebbe avuto un potere maggiore rispetto all'italiana e avrebbe avuto voce in capitolo anche sulla questione migratoria. Tuttavia, quando ieri 10 settembre il presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen, ha presentato la sua nuova squadra, è risultato chiaro che le aspettative create dal premier erano state disattese. Borrell sarà infatti Alto rappresentante ma le sue funzioni non saranno tanto diverse da quelle dell'esponente del Pd italiano. Tanto per cominciare - fa notare "El Mundo" - non sarà un vicepresidente esecutivo, al pari dell'olandese Frans Timmermans, della danese Margrethe Vestager o del lettone Valdis Dombrovskis. Nè, secondo quanto si apprende, avrà competenze in materia di Africa, migrazioni e aiuti umanitari. (Sit)