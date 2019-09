Finestra sul mondo: Spagna, elezioni anticipate sempre più vicine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene manchi ancora l'annuncio ufficiale, è ormai certo che fra Psoe e Unidas Podemos si sia consumata una rottura definitiva che, inevitabilmente, porterà la Spagna al voto anticipato il prossimo 10 novembre, per la quarta volta in quattro anni. Lo scrive il quotidiano "El Pais", spiegando che le due formazioni, anche dopo la nuova riunione di 4 ore celebrata ieri, 10 settembre, non sono riuscite a trovare un accordo per sbloccare l'investitura di Pedro Sanchez e dare così il via al nuovo governo dopo le legislative dello scorso 28 aprile. Secondo quanto si apprende, infatti, i socialisti avrebbero confermato il loro rifiuto di accettare un esecutivo di coalizione mentre Podemos avrebbe respinto il piano del Psoe di un governo monocolore con un accordo programmatico. Al termine del confronto di ieri, inoltre, i socialisti avrebbero avvertito di non essere più disposti a nuovi incontri se la formazione di Pablo Iglesias non desisterà dalla sua pretesa di entrare a far parte del Consiglio dei ministri. (Sit)