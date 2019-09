Finestra sul mondo: Usa, si dimette consigliere Sicurezza Bolton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, si è dimesso ieri, 10 settembre, su richiesta del presidente degli Usa, Donald Trump. Lo ha annunciato lo stesso Trump tramite il proprio profilo Twitter. “Ho informato John Bolton che i suoi servizi non sono più richiesti alla Casa Bianca. Sono stato in profondo disaccordo su molti dei suoi consigli, come anche altri nell’amministrazione, e di conseguenza gli ho chiesto di presentare le dimissioni, che mi ha consegnato questa mattina”. Trump ha poi ringraziato Bolton “per i suoi servizi”. Il nuovo consigliere per la sicurezza verrà nominato la prossima settimana, ha aggiunto il capo dello Stato. La partenza di Bolton avviene mentre Trump sta perseguendo aperture diplomatiche con alcuni dei principali nemici degli Stati Uniti, sforzi che hanno turbato i sostenitori di una linea dura nell'amministrazione, come Bolton, e che vedono la Corea del Nord e l'Iran come interlocutori inaffidabili. Bolton è il terzo consigliere per la Sicurezza nazionale licenziato in seguito a divergenze con Trump sulle principali questioni di politica estera. (Sit)