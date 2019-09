Energia: ministro iracheno, Comitato Opec+ si riunirà domani per discutere nuovi tagli

- Il Comitato ministeriale per il monitoraggio dell’accordo sui tagli alla produzione siglato dall’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e dalle nazioni non aderenti al cartello si riunirà domani ad Abu Dhabi per discutere la necessità di un’ulteriore riduzione. Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti il ministro del Petrolio iracheno, Thamer Ghadhban. “Sei mesi non sono sufficienti per valutare l’impatto dei prezzi che abbiamo stabilito: in ogni caso, ci riuniremo domani per stabilire se ulteriori tagli sono effettivamente necessari”, ha detto. (Irb)