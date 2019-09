Turismo: Enit, la moda attrae turisti stranieri tutto l'anno

- I prodotti made in Italy incentivano gli acquisti. L'Italia incentiva gli spagnoli allo shopping e conquista un nuovo trend positivo con una crescita per le vendite del brand Italia del 5% per l’estate 2019 rispetto al medesimo periodo del 2018. Lo ha fatto sapere Enit, Agenzia nazionale del turismo, che nel suo ultimo monitoraggio ha analizzato le vendite degli operatori esteri dell’organizzazione intermediata dei viaggi. Ad attrarre gli spagnoli, secondo Enit, sarebbero i beni di nicchia. Lo shopping resta una delle motivazioni più importanti che spinge il turista straniero a visitare L'Italia. E sarebbero soprattutto le città mete della moda ad attrarre i visitatori: Roma, Milano e Firenze per Belgio, Spagna e Russia. I russi prediligerebbero Milano, gli outlet e i grandi centri commerciali di Rimini. Ricercata oltreoceano anche Venezia come destinazione in cui spendere. Così la Penisola incassa 1,5 miliardi di euro circa, nel 2018, grazie agli acquisti internazionali: la spesa è aumentata del +2,5% rispetto all’anno precedente e rappresenta il 3,5% del totale complessivo speso dagli stranieri in visita in Italia. Il primato è della Lombardia, 813 milioni di euro, che raccoglie più del 55% della spesa turistica totale degli stranieri in Italia per acquisti e shopping non solo per la vicinanza dei principali mercati europei di provenienza ma anche per la presenza di poli commerciali delle grandi firme. (segue) (Ren)