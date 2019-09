Turismo: Enit, la moda attrae turisti stranieri tutto l'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per accrescere le potenzialità dell’Italia come destinazione della moda, Enit ha fatto sapere di aver portato l'Italia in Spagna alla "Vogue fashion night out", la notte dello shopping internazionale che si terrà giovedì a Madrid. Sarà un'occasione, hanno fatto sapere da Enit, per invertire anche la direzione del turismo di massa e destagionalizzare il settore: il viaggio per shopping infatti aiuterà a spostare la spesa su altri circuiti e in periodi dell’anno a minor carico antropico. Le entrate turistiche internazionali per acquisti di fatto seguono un andamento stagionale altalenante con picchi nel mese di aprile, per il primo semestre dell’anno, e a dicembre, rispettivamente 136 e 137 milioni di euro, rispetto al trend della spesa totale degli stranieri che vede il massimo nei classici mesi estivi. A quota 135 milioni di euro il mese di agosto e oltre 125 milioni di euro a gennaio, maggio, luglio e ottobre. (Ren)