Nord Macedonia: riforma Procura speciale, nessun accordo tra premier e leader opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo sei ore di confronto, il primo ministro macedone Zoran Zaev e il leader del maggiore partito dell'opposizione (Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale, Vmro-Dpmne) Hristjan Mickoski non sono riusciti a trovare un accordo sulla riforma della Procura speciale. Le divergenze tra maggioranza e opposizione riguardano anche la nomina del nuovo procuratore speciale dopo le dimissioni di Katica Janeva, con il premier Zaev che secondo il quotidiano "Republika" insiste per affidare questa carica a Vilma Ruskoska, osteggiata invece dal Vmro-Dpmne. Secondo il maggiore partito dell'opposizione nella Macedonia del Nord, tale nomina sarebbe "un'interferenza diretta del governo nel settore giudiziario" e servirebbe a Zaev "come uno scudo" per evitare ogni responsabilità. "L'opposizione vuole porre sotto il loro controllo i casi della Procura speciale in modo da poterli fermare; non sono interessati all'Ue e alla Nato, allo Stato di diritto o agli interessi dei cittadini", ha dichiarato il premier spiegando il perché del mancato raggiungimento di un accordo nelle trattative di questa notte. (segue) (Mas)