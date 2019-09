Nord Macedonia: riforma Procura speciale, nessun accordo tra premier e leader opposizione (2)

- Senza un accordo politico sulla riforma della Procura speciale entro il 15 settembre, il Consiglio dei pubblici ministeri macedoni dovrà decidere se nominare un nuovo capo ad interim della Procura speciale dopo le dimissioni annunciate dalla Janeva. Il Consiglio dei pubblici ministeri macedone ha stabilito all’unanimità lo scorso 29 agosto di avviare la procedura per revocare l’incarico da Procuratore speciale della Macedonia del Nord alla Janeva, un passo anticipato dall'annuncio del magistrato sulle sue dimissioni. Il Consiglio ha rilevato che esistono “tutte le condizioni” affinché Janeva venga rimossa dall’incarico pubblico. Il magistrato si trova attualmente in custodia in quanto sospettato nel caso di estorsione Racket. Janeva, è stata arrestata lo scorso 21 agosto a Skopje su ordine del capo della Procura contro la criminalità organizzata e la corruzione Vilma Ruskoska. Secondo quanto riferito dai media nazionali, Javeva è accusata di abuso d'ufficio. La Janeva è stata nelle scorse settimane al centro delle polemiche politiche nel paese balcanico, per il suo presunto ruolo nel caso di estorsione Racket. (segue) (Mas)