Nord Macedonia: riforma Procura speciale, nessun accordo tra premier e leader opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Macedonia del Nord ha annunciato in precedenza la creazione di una squadra "operativa" incaricata di condurre la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Tale squadra di lavoro sarà guidata dal ministro dell'Interno, Oliver Spasovski, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Mia". Il governo ha spiegato in una nota che la squadra "lavorerà senza compromessi e attraverso un approccio coordinato nella lotta contro il crimine e la corruzione". Anche il ministro della Giustizia Renata Deskoska e i vertici degli uffici di pubblica sicurezza, della polizia finanziaria e delle dogane, saranno parte della squadra. Secondo il governo di Skopje, tale organismo "è pienamente preparato per mettersi a disposizione della Procura e dei tribunali". (segue) (Mas)