Colombia: sequestrato aspirante sindaco nel sud del paese

- Il candidato a sindaco di Potosì, comune della provincia colombiana di Narino, è stato sequestrato nella giornata di martedì da "sconosciuti", allungando la striscia di violenze in vista delle elezioni amministrative di ottobre. "Le prime notizie riferiscono che il candidato è stato sequestrato in una zona rurale di Potosì. Un municipio alla frontiera con l'Ecuador dove storicamente si registra la presenza dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln)" segnala una fonte vicina al dossier citata dal quotidiano "El Tiempo", avvertendo però che "per il momento" non è possibile attribuire alla formazione guerrigliera la responsabilità diretta del fatto. Il partito di cui Lombana è rappresentante, Cambio Radical, ha chiesto la "liberazione immediata" dell'aspirante sindaco e sollecitato "il governo ad adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare" la vita del politico. (segue) (Mec)