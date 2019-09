Colombia: sequestrato aspirante sindaco nel sud del paese (2)

- La notizia tiene alto l'allarme sulla temuto peso delle formazioni armate nella campagna elettorale in corso. A inizio settembre le cronache registravano la morte di Karina Garcia, candidato sindaco della cittadina meridionale di Suarez, e di altre cinque persone, tra cui la madre. Un omicidio plurimo che le autorità ricollegano alla responsabilità delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc): l'azione sarebbe opera dell'ex guerrigliero noto con il soprannome di "Mayimbù", capo di una fazione locale dei combattenti che non hanno aderito agli accordi di pace di fine 2016. Nei giorni successivi, il presidente colombiano Ivan Duque elevava una taglia di 1 miliardo di pesos (circa 260 mila euro) sui capi della guerriglia coinvolti nei fatti. (segue) (Mec)