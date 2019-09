Colombia: sequestrato aspirante sindaco nel sud del paese (3)

- A inizio luglio il Difensore del popolo aveva diffuso un documento nel quale vengono riportate diverse testimonianze di minacce attribuite a gruppi armati locali tra cui fazioni delle stesse Farc. L'ex formazione guerrigliera è tornata in cima alle cronache per l'annuncio con cui alcuni comandanti, a fine agosto, hanno annunciato di voler aprire una "nuova fase della lotta armata". “Annunciamo al mondo che è iniziata la seconda Marquetalia (luogo che ha visto nascere le Farc, ndr), nel marchio del diritto universale di tutti i popoli del mondo a sollevarsi contro l'oppressione", afferma l'ex comandante delle Farc - il ricercato Ivan Marquez -, circondato da una ventina di uomini e donne armati di fucili. Assieme a lui anche gli ex "comandanti" Seuxis Paucias Hernandez, alias "Jesus Santrich" e Hernan Dario Velasquez, alias "El Paisa", anch’essi ricercati dalla giustizia colombiana. (segue) (Mec)