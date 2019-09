Colombia: sequestrato aspirante sindaco nel sud del paese (4)

- Nei dieci mesi precedenti le elezioni regionali, si legge in un rapporto elaborato dalla piattaforma di organizzazioni della società civile "Moe" (Missione di osservazione elettorale), si sono registrati fatti violenti contro 364 leaders politici, sociali e comunali. Di questi, dall'inizio del processo elettorale fissato al 27 ottobre 2018, 91 sono stati uccisi. Le azioni violente - minacce, sequestri,, sparizioni, attentati e omicidi - condotte nei confronti degli aspiranti a un incarico per la prossima tornata elettorale, sono state 155. Le urne, che si apriranno il 27 ottobre, serviranno a decidere i nomi dei prossimi governatori provinciali, deputati dei parlamenti locali, sindaci, consiglieri comunali in gran parte del territorio. (Mec)