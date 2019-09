Serbia: crediti a piccole e medie imprese per 74 milioni di euro attraverso programma Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piccole e medie imprese della Serbia potranno beneficiare nel prossimo periodo di crediti a condizioni vantaggiose per un valore complessivo di 74 milioni di euro: lo ha annunciato il sottosegretario presso il ministero dell'Economia serbo, Branimir Stojanovic, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtv". Stojanovic ha spiegato che i crediti saranno concessi nell'ambito del programma dell'Unione europea Cosme per lo sviluppo della concorrenza delle piccole e medie imprese. Il governo serbo, ha aggiunto Stojanovic, è impegnato insieme al ministero dell'Economia per lo sviluppo di questo settore, che nel paese rappresenta il 99 per cento delle imprese e della forza lavoro occupata. (Seb)