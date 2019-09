Expo 2020: municipalità di Dubai ospita la piattaforma Esposizione universale

- La municipalità di Dubai ricevuto lo scorso 9 settembre la piattaforma Expo per informare lo staff municipale sui dettagli della prima Esposizione universale in un paese arabo e del Medio Oriente. Citato dal quotidiano emiratino “Al Khakeej”, Taleb Julfar, direttore esecutivo dei servizi infrastrutturali della municipalità di Dubai, ha dichiarato: “La municipalità di Dubai, come altri dipartimenti e agenzie che lavorano nell’emirato, si sta impegnando per fornire strutture e superare tutte le difficoltà per il successo dell'evento globale ospitato dagli Emirati Arabi Uniti (Expo 2020)". (Res)