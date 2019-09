Expo 2020: Israele partecipa a Dubai e presenta il design del suo stand

- Israele ha diffuso in questi giorni un video per mostrare il padiglione che verrà realizzato all'Expo 2020 a Dubai. L’Esposizione universale vedrà per la prima volta un padiglione israeliano allestito in un paese arabo e attraverso l’evento Israele spera di poter sfruttare Expo Dubai 2020 come un’occasione per avviare una normalizzazione dei rapporti con il mondo arabo. Secondo quanto riporta il quotidiano israeliano "Yediot Aharonot" il video vede la presenza di Lucy Ayoub, nato da un padre arabo e una madre ebrea che ha prestato servizio nell'esercito israeliano. Nel filmato Ayoub presenta le varie peculiarità del padiglione in lingua araba. (Res)