Mercati Roma: Raggi, nel municipio XIV riqualificheremo Primavalle, Thouar e Belsito

- I prossimi mercati rionali che verranno riqualificati nel municipio XIV di Roma sono quelli di Primavalle, piazza Thouar e Belsito. La sindaca di Roma Virginia Raggi, insieme al minisindaco Alfredo Campagna, ha preso parte ieri pomeriggio all'assemblea pubblica sul progetto di riqualificazione del mercato di Primavalle I nella zona nord ovest della città. "Stiamo rilanciando i mercati rionali come spazi vitali non solo per i commercianti ma anche per i cittadini - scrive Raggi su Facebook -. Vogliamo che i mercati tornino ad avere un ruolo centrale nella nostra vita quotidiana: sono importanti luoghi di aggregazione e crediamo sia fondamentale ascoltare e decidere insieme agli operatori e ai residenti il percorso da seguire per la riqualificazione di questi spazi vitali della città dopo i primi interventi necessari per la messa in sicurezza della struttura". Raggi spiega che "l’obiettivo è rendere questi luoghi nuovamente attrattivi: per questo vogliamo inserire al loro interno nuovi servizi come gli sportelli degli uffici anagrafe. Qualche settimana fa abbiamo approvato una delibera che porterà a breve i servizi anagrafici anche all’interno delle edicole". E conclude: "Dopo questo mercato, nel XIV municipio, si proseguirà con la riqualificazione dei mercati di piazza Thouar e Belsito. Voglio ringraziare il presidente del municipio XIV Alfredo Campagna e la sua squadra per il lavoro che sta portando avanti per dare nuova vita a questi importanti spazi nel territorio".(Rer)