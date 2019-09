Russia-Usa: viceministro Esteri, dimissioni Bolton non contribuiranno al dialogo

- Le posizioni della Russia nel quadro del dialogo con gli Stati Uniti sono rimaste invariate a seguito delle dimissioni del consigliere per la sicurezza nazionale Usa, John Bolton, e non si aspetta che ciò possa condurre a un miglioramento dei rapporti bilaterali. Lo ha dichiarato oggi all’agenzia di stampa “Sputnik” il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. “Non possiamo commentare la vicenda in alcun modo, essendo una questione interna. In ogni caso, abbiamo già visto in passato che eventuali rimpasti non hanno mai portato un miglioramento in termini di rapporti bilaterali, quindi non abbiamo grandi aspettative in merito”, ha detto. (Rum)