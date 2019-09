Cina-Usa: Pechino pubblica liste prodotti statunitensi esenti da tariffe aggiuntive

- Il governo cinese ha pubblicato oggi, mercoledì 11 settembre, le prime due liste di merci statunitensi esenti dal nuovo round di dazi aggiuntivi introdotti da Pechino. Secondo una dichiarazione del ministero delle Finanze cinese, l'esenzione entrerà in vigore il 17 settembre e sarà valida per un anno, fino al 16 settembre 2020. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, il ministero ha affermato che gli articoli sui due elenchi di esenzioni tariffarie pubblicati sul suo sito Web non saranno soggetti a ulteriori dazi imposti dalla Cina sui beni statunitensi "come contromisure alle misure della Sezione 301 degli Stati Uniti". Fra i prodotti figurano farina di siero di latte e di pesce e alcuni lubrificanti. (segue) (Cip)