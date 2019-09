Marocco: rimpasto di governo, El Othmani attende il via libera

- Il premier marocchino, Saad Eddine el Othmani, ha completato il primo ciclo di consultazioni sul rimpasto di governo con i partiti della maggioranza. Dovrà attendere che il semaforo verde arrivi per il secondo round, in un clima caratterizzato da sfiducia e ambiguità che incombe sulla posizione dell'Rni. Il primo ciclo di consultazioni tra il capo dell'esecutivo e i partiti della coalizione ha toccato diverse questioni relative al rimpasto di governo, tra cui quello della struttura del governo. Attualmente, El Othmani sta aspettando il via libera per progettare l'architettura della seconda versione del suo governo riducendo il numero di ministri. Secondo fonti citate dal quotidiano “Le 360”, il capo del governo e i leader della maggioranza ritengono che la riduzione dei ministri e la soppressione dei segretari di Stato debbano essere inserite nel loro quadro istituzionale conformemente alle disposizioni della Costituzione. El Othmani dovrà trasmettere le sue proposte al Gabinetto Reale, sia per quanto riguarda i nomi dei futuri ministri sia per quanto riguarda l'architettura del governo. Solo dopo questo passaggio si avvierà la seconda tornata di consultazioni con i leader dei partiti politici. (Res)