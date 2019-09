Marocco: Kelaat des Sraghna, dopo alluvioni popolazione si rifugia nelle moschee

- La popolazione di Fqih Bensalah e Kelaat des Sraghna, le due provincie del Marocco devastate in queste settimane da violente alluvioni, è stata costretta ad allestire alloggi improvvisati nelle moschee, unici edifici ancora agibili. Le ultime inondazioni registrate nelle province di Fqih Bensalah e Kelaat des Sraghna hanno causato notevoli danni materiali, soprattutto sul ponte che collega le due province, completamente distrutto dalle acque. Secondo il quotidiano "Al Massae" dell'11 settembre, tutti gli sforzi fatti finora per ripristinare il collegamento stradale in quest'area sono falliti di fronte alla persistenza dei torrenti d'acqua che fluiscono dal cielo, creando continui e forti torrenti che traboccano lungo il fiume. (Res)