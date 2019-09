Marocco: musulmani sciiti celebrano in segreto ricorrenza dell’Ashura

- La popolazione musulmana sciiti del Marocco, presente in particolare nelle città di Tangeri, Meknes e Casablanca, ha celebrato la ricorrenza dell’Ashura in assoluta segretezza. Lo riferisce il quotidiano “Le 360”, secondo cui i leader religiosi hanno invitato la comunità a non praticare il loro rituale in pubblico e ad evitare di apparire sui social network o di intervenire sui media. Le celebrazioni si svolte in abitazioni private e non sono stati registrati interventi delle autorità. Questa festa, che dura per i primi dieci giorni del mese lunare di Moharram, è stata celebrata secondo un rituale dominato dal dolore per "l'assassinio di Hussein figlio Ali" nella battaglia di Karbala. (Res)