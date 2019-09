Medio Oriente: riunione dei ministri degli Esteri arabi al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 152ma sessione del Consiglio della Lega degli Stati arabi a livello di ministri degli Esteri ha aperto i suoi lavori ieri al Cairo con la partecipazione del Marocco. Questa riunione, alla quale il Marocco è rappresentato dal Segretario di Stato per il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Mounia Boucetta, ha discusso una serie di questioni delicate e in sospeso relative a particolari conflitti nella regione araba. La delegazione marocchina che ha partecipato a questo alla riunione comprendeva anche l'ambasciatore marocchino al Cairo e il rappresentante permanente del Regno presso la Lega araba, Ahmed Tazi. L'agenda dell'incontro ha riguardato diversi punti chiave, tra cui la questione palestinese e il conflitto arabo-israeliano, i mezzi per attuare l'iniziativa di pace araba. (Res)