Medio Oriente: Marocco invita alleati a concentrarsi su coesione inter-araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha invitato i paesi della Lega araba a concentrarsi su elementi comuni che rafforzano la coesione inter-araba per affrontare le tensioni nella regione. Intervenendo ieri al Cairo alla riunione dei ministri degli Esteri della Lega araba, il sottosegretario agli Affari esteri di Rabat, Mounia Boucetta, ha dichiarato: “Nel contesto di profondi legami storici, relazioni di solidarietà permanente e il rinnovato partenariato strategico che lo lega ai suoi fratelli in tutto il mondo arabo, il Regno del Marocco ribadisce il suo appello a concentrarsi sugli elementi comuni che rafforzano la coesione inter-araba in a seguito di tensioni in alcuni dei nostri paesi”. La Boucetta ha ricordato che il Marocco "chiede moderazione, per far prevalere la ragione e la logica e fare riferimento ai valori della fratellanza araba e islamica, basata sulla cooperazione e la solidarietà". (Res)