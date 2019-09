Russia-Usa: viceministro Esteri, possibili nuove sanzioni a Rosneft prive di legittimità

- Le recenti dichiarazioni degli Stati Uniti sulla possibile imposizione di nuove sanzioni a Rosneft per l’acquisto di petrolio dal Venezuela sono del tutto prive di legittimità. Lo ha dichiarato questa mattina il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. “Sono ormai anni che il nostro paese è soggetto a sanzioni: non ne temiamo di nuove”, ha detto. Nella giornata di ieri, il rappresentante speciale degli Stati Uniti per il Venezuela, Elliott Abrams, ha ventilato la possibilità di nuove sanzioni nei confronti dell’azienda russa, che avrebbe acquistato petrolio greggio dal paese latinoamericano. Non abbiamo ancora preso provvedimenti a riguardo, ma i presupposti ci sono”, ha detto, aggiungendo che “prima o poi saremo costretti a prendere in considerazione la condotta di Rosneft e a stabilire una reazione adeguata”. (segue) (Rum)