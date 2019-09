Cina-Taiwan: cittadino taiwanese interrogato per presunte attività criminali legate ai disordini di Hong Kong

- Un cittadino taiwanese scomparso a Hong Kong il mese scorso è stato interrogato dalle autorità cinesi per presunte "attività criminali che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza nazionale della Cina". Lo ha riferito il portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan, Ma Xiaoguang in risposta a domande di giornalisti. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Focus "Taiwan" Lee, consigliere del comune di Fangliao nella contea di Pingtung, nel sud di Taiwan, era stato denunciato scomparso dalla fine di agosto dalla sua famiglia. Quest'ultima ha dichiarato di non essere stata in grado di stabilire un contatto con lui dal 20 agosto dopo che quel giorno avrebbe dovuto lasciare Hong Kong per la città cinese meridionale di Shenzhen. (segue) (Cip)