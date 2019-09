Cina-Taiwan: cittadino taiwanese interrogato per presunte attività criminali legate ai disordini di Hong Kong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I famigliari hanno espresso il timore che la sua scomparsa possa essere collegata al suo sostegno alle proteste anti-estradizione in corso a Hong Kong. Da allora, il governo di Taiwan ha invitato le sue controparti cinesi a fornire informazioni sul luogo in cui si trovava Lee. Secondo il dirigente del comune di Fangliao, Chen Ya-lin, Lee avrebbe dovuto incontrarlo in Indonesia per partecipare a un incontro internazionale il 27 agosto, ma non si è mai presentato. Chen ha affermato che Lee è impegnato attivamente in vari movimenti sociali da anni. Secondo Chen, Lee aveva precedentemente espresso il suo sostegno al movimento per la democrazia in corso a Hong Kong sulla sua pagina Facebook. (segue) (Cip)