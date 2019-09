Cina-Taiwan: cittadino taiwanese interrogato per presunte attività criminali legate ai disordini di Hong Kong (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chen ha spiegato che teme che la scomparsa di Lee possa essere collegata al fatto che mostrava simpatia per i manifestanti di Hong Kong sui social media e aveva inviato una foto delle truppe cinesi che si radunavano vicino al confine con Shenzhen prima della sua scomparsa. Un incidente simile si è verificato nel marzo 2017 quando un altro attivista di Taiwan, Lee Ming-che, è scomparso in Cina. Le autorità cinesi hanno atteso due mesi prima di confermare a Taiwan nel maggio di quell'anno che Lee era stato arrestato e detenuto. Lee sta scontando una pena detentiva di cinque anni dopo essere stato condannato per sovversione del potere statale. (Cip)