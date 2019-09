Campania: De Luca, presto nuovo concorso per posti a tempo indeterminato (2)

- "I navigator - ha aggiunto De Luca - mi auguro che vadano a fare una vertenza nei confronti dell'Anpal. La vertenza va fatta con Anpal non con la Regione Campania. In bocca al lupo ai docenti, ai ragazzi e ai genitori dei ragazzi e le ragazze che iniziano la scuola. Sono decenni che non iniziamo un anno scolastico senza i soliti problemi, con le supplenze e i precari. Dobbiamo cominciare a lavorare per far crescere una coscienza civile e ambientale in tutti i luoghi di formazione. Confermiamo i 60 milioni di investimenti all'anno per garantire il trasporto scolastico gratuito, per le borse di studio, per il progetto scuolaviva. Il capitolo scolastico è seguito con grandissima attenzione dalla regione Campania. Roberto Speranza l'ho incontrato qualche giorno fa, il giorno stesso del giuramento, gli ho ricordato che è pendente la nostra richiesta per la revoca del commissariamento. Per quanto riguarda i problemi non cambia assolutamente nulla per me. Noi lavoriamo con l'obiettivo di chiudere 10 anni di commissariamento entro novembre altrimenti faremo la guerra nelle giuste sedi. Amici o non amici al governo per la Campania non cambia assolutamente nulla. Chiudere il vergognoso commissariamento di 10 anni. Ma che coalizioni e coalizioni , pensiamo a lavorare. Quando si aprirà la stagione elettorale si parlerà di coalizione. Basta parlare di palle politiciste". "Il mio obiettivo - ha concluso De Luca - è presentarmi a i miei cittadini campani con i risultati alla mano. Già oggi abbiamo realizzato il 150% del programma che abbiamo presentato. Non ho voglia di fare chiacchiere, non dobbiamo distrarci. Completare il piano acquisti di pullman e treni che non avevamo da decenni. Dobbiamo aprire 250 cantieri per le strade. Dobbiamo fare due bretelle sull'asse mediano di Napoli. Dobbiamo bonificare alcune zone un po' inguaiate". (Ren)