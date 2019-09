Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- La presidenza del Consiglio regionale del Lazio conferirà un riconoscimento al team di astrofili dell’Osservatorio astronomico di Campo Catino, in provincia di Frosinone, per aver contribuito alla scoperta di tre nuovi pianeti nell’ambito della missione del satellite Tess della Nasa coordinata dal Massachussets Institute of Technology. A ricevere il premio, Mario Di Sora, direttore dell’Osservatorio, Franco Mallia, vice direttore e Giovanni Isopi, ricercatore.Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301 (ore 10,30)- Sciopero nazionale con manifestazione dei lavoratori ex Lsu/Ata promosso da Usb.Piazza Montecitorio (ore 10,30)- Il presidente del municipio Roma X Giuliana Di Pillo e l'assessore all'Ambiente, territorio e sicurezza Alessandro Ieva prendono parte al taglio del nastro della panchina Hi Tech. Porto Turistico di Roma (ore 11,30) (segue) (Rer)