Russia: Corte dei Conti rivela violazioni di 426 miliardi di rubli in esecuzione bilancio 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume delle violazioni nell'esecuzione del bilancio per il 2018, rivelato durante l'audit della Corte dei Conti della Federazione Russa, ammonta a 426 miliardi di rubli (5,89 miliardi di euro). È quanto emerge dal rapporto pubblicato dalla stessa Corte, citato dai media russi. La quantità totale di violazioni identificate è diminuita di 121,1 miliardi di rubli (1,67 miliardi di euro), ovvero il 22,1 per cento, rispetto al 2017. Secondo la Corte dei Conti, la maggior parte delle violazioni si è verificata nella fornitura di servizi alla popolazione. In secondo piano si rilevano violazioni degli appalti pubblici, contabilità errata, mancato risultato socioeconomico. Al momento, è stato aperto un procedimento penale per violazioni e avanzati 14 ricorsi alle forze dell'ordine. Sono stati portati a forme di responsabilità amministrativa 14 funzionari. (Rum)